Méziane prolongé à la tête des Belgian Cats, un choix logique

Certes, l’opposition lors de la dernière fenêtre internationale (victoire 100-60 contre la Bosnie et 112-41 contre la Macédoine du Nord) est loin du niveau rencontré sur un championnat d’Europe ou une Coupe du monde, mais c’est la manière qui a séduit. Ces dernières années, les Belgian Cats avaient quelque peu perdu leur âme. Cela manquait de hargne, de combativité, de rapidité et de fluidité. Dès la première rencontre à la tête des Cats, Rachid Méziane a imprimé son style et sa philosophie de jeu en demandant aux joueuses belges de défendre haut et d’avoir une vitesse d’exécution plus rapide. Une formule gagnante qui a séduit le public belge, mais également les joueuses qui ont semblé prendre beaucoup de plaisir sur le terrain. On a aussi revu des sourires sur leurs visages.

"Ce sont les prémices de ce que je veux mettre en place avec cette équipe, confirme Rachid Méziane. Je ne veux pas imposer un style de jeu, mais développer un jeu qui repose sur les qualités des forces en présence. Ça s'est bien passé en novembre, donc l'idée est de consolider ce qui a été mis en place."

Au-delà du terrain, la communication semble aussi bien passer entre les joueuses et le coach, un point essentiel que n'avait pu remplir son prédécesseur. "J'exerce ce métier depuis pas mal d'années et la communication entre un coach et les joueuses est quelque chose de primordial à mes yeux. J'ai besoin que les joueuses s'approprient le projet parce que ce sont elles qui sont sur le terrain. Elles ont au final plus de décisions à prendre sur un match que le staff."

Pascal Angillis et Jill Lorent comme assistants

Le stratège français sera assisté dans sa mission par le duo Pascal Angilis - Jill Lorent. Un choix plutôt étonnant. "Ils viennent du basket masculin, mais c'est justement cela qui m'intéresse. Il y a un transfert à faire de certaines choses du basket masculin qui peuvent nous permettre de progresser. C'est à mon sens une plus-value pour l'équipe et pour moi en particulier."

Concernant les objectifs, Rachid Méziane ne se cache pas : "D'abord assurer la qualification pour l'Euro 2023, ensuite viser une place sur le podium de l'Euro et bien entendu se qualifier pour les Jeux olympiques de Paris. Ce sont des objectifs maîtrisables avec cette équipe."