Première victoire pour le Brussels en 2023

Entre les deux plus mauvaises défenses du championnat, on pouvait s’attendre à un match plutôt tourné vers l’offensive. Sur ce plan-là, on n’a pas été déçu avec deux équipes qui se sont avant tout reposées sur leurs qualités sur le front de l’attaque. Dès les premiers échanges, le ton était donné. Après trois minutes seulement, le marquoir affichait déjà 13-9. Les taux de réussite étaient dignes de la NBA. Avec 66 % aux tirs dans le premier quart-temps, les Bruxellois affichaient une confiance rarement vue cette saison (30-22, 10e).

Laster comme premier moteur offensif

Daniel Laster représentait l’incarnation parfaite de la très bonne entame de match de l’équipe locale. L’ailier-fort américain plantait 20 points en première mi-temps sans rater un seul shoot. Terry Deroover lui avait emboîté le pas en sortie de banc avec 10 points inscrits en moins de 10 minutes. Côté liégeois, c’est justement cette pronfondeur de banc qui faisait défaut. Privés des Américains Hagins (épaule) et John (malade), les Principautaires avaient du mal à suivre le rythme malgré quelques étincelles individuelles d’Angel Rodriguez (53-45 à la mi-temps).

Collectivement, les visiteurs évoluaient un ton en dessous, comme le confirmaient leurs 13 pertes de balle avant la pause. Une impression qui se confirmait au retour des vestaires, même si le rythme offensif baissait de plusieurs crans. De quoi faire douter quelque peu le Brussels, qui se montrait de plus en plus brouillon malgré un avantage de 13 points, et voyait son adversaire revenir à 3 points dans les dernières minutes.

La mauvaise gestion de l’équipe locale et plusieurs lancers-francs manqués en fin de partie procuraient des sueurs froides aux supporters, qui pouvaient cependant pousser un "ouf" de soulagement en voyant leur équipe glaner sa troisième victoire de la saison en championnat.

Un succèss qui demandera confirmation pour encore espérer pouvoir jouer un vrai rôle en cette deuxième partie de saison.

Brussels : 16/30 (2 pts) ; 11/27 (3 pts) ; 17/24 (lfs) ; 33 rbs ; 17 ass ; 21 ftes.

LLORENTE 10, AIRINGTON 9, HAZARD 13, LASTER 23, KOHAJDA 2, Deroover 15, Skipper-Brown 4, Ekamba 6, Proleta 0, Tshibangu -.

Liège : 24/43 (2 pts) ; 5/22 (3 pts) ; 14/22 (lfs) ; 40 rbs ; 20 ass ; 21 ftes.

BOGAERTS 7, DRAGAN 6, RODRIGUEZ 20, TUMBA 8, VAN DEN EYNDE 13, Lemaire 5, Noterman 15, Cambo 3, Potier -, Bruwier -.

Arbitres : MM. Gilis, Vanderheyden, Kisiigha.

Quat-temps : 30-22, 23-23, 16-13, 13-19.