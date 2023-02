NBA: Knicks et Raptors l'emportent après une belle remontée, les Timberwolves renversent les Nuggets

Julius Randle a mené New York avec 24 points et Jalen Brunson a ajouté 21 points, mais avec RJ Barrett en difficulté, le banc a contribué à 37 points et les Knicks ont rebondi après une défaite en prolongation contre les Clippers samedi.

La star des Sixers, Joel Embiid, a été dominant comme à son habitude, avec 31 points dont 18 sur la ligne des lancers francs.

Philadelphie menait de 21 points dans le premier quart-temps, mais les Knicks avaient réduit ce retard à deux points à la mi-temps et, après avoir brièvement pris l'avantage, ils étaient menés de trois points au début du quatrième quart-temps.

New York a alors inscrit dix points de suite, dont un trois-points de Fournier, et ils n'ont plus jamais été menés.

Le Français, relégué sur le banc cette saison et au centre des spéculations à l'approche de la date limite des transferts dans trois jours, a brillé.

Siakam encore décisif

Bien que les remplaçants des Sixers aient eu du mal, le coach Doc Rivers a déclaré que ce n'était pas la raison de la défaite.

"Nous n'étions tout simplement pas forts émotionnellement ce soir, mentalement", a expliqué Rivers. "Je pense qu'ils ont été l'équipe la plus forte mentalement et ils ont mérité de gagner".

Les Raptors ont également effectué une impressionnante remontée, effaçant un déficit de 15 points au troisième quart-temps pour battre les Grizzlies 106-103 à Memphis.

Pascal Siakam a marqué 19 points et a réussi une paire de lancers francs qui ont clos le score à 9,1 secondes de la fin.

Jaren Jackson Jr. a ensuite raté une tentative d'égalisation et les Grizzlies, dont la star Ja Morant était au repos en raison d'une douleur au poignet droit, ont perdu leur troisième match consécutif.

En l'absence de Morant, Desmond Bane a mené Memphis avec 26 points et Jackson Jr en a ajouté 18.

Mais ils n'ont pas eu de réponse lorsque l'attaquant des Raptors Scottie Barnes, 21 ans, s'est réveillé dans le quatrième quart-temps, lors duquel il a marqué 13 de ses 16 points.

Les Cavs dominent les Pacers

A Minneapolis, les Timberwolves du Minnesota n'ont pas eu beaucoup de mal à remporter une victoire 128-98 sur les Nuggets, leaders de la Conférence Ouest, qui étaient privés de Nikola Jokic, deux fois MVP, et de trois autres titulaires.

Anthony Edwards a mené les Timberwolves avec 20 points.

Si D'Angelo Russell a marqué 18 points, le centre français Rudy Gobert et le réserviste Jaylen Nowell ont ajouté 16 points chacun dans cette victoire confortable.

Les Cleveland Cavaliers ont enchaîné deux victoires consécutives pour la première fois depuis le 4 janvier, grâce à une victoire convaincante 122-103 sur les Pacers à Indianapolis.

Après un premier quart-temps en dents de scie qui a vu sept changements à la mène, les Cavs se sont détachés au deuxième quart-temps avec une avance de 16 points à la pause.

Darius Garland a été le leader offensif de Cleveland avec 24 points, dont quatre tirs à trois points. Donovan Mitchell s'est remis d'un début de match laborieux pour terminer avec 19 points.

"Ces deux derniers matchs, je pense que nous avons trouvé notre tranchant", a déclaré Garland, qui a franchi un cap dans sa carrière avec son 500e tir à trois points. "Nous avons retrouvé cet esprit de compétition dont nous avions vraiment besoin".