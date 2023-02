Emma Meesseman en WNBA l’été prochain ? Elle n’a pas encore pris sa décision

L’Euro en Slovénie (Ljubljana) et Israël (Tel-Aviv) se déroule du 15 au 25 juin alors que la WNBA redémarre le 5 mai pour la pré-saison et la saison régulière débute le 19 mai. Championne WNBA et MVP des Finals en 2019 avec Washington Mystics (où elle a joué 7 saisons), Emma Meesseman, 29 ans, a évolué à Chicago Sky l’été dernier, demi-finaliste, avant de combiner avec la Coupe du monde en Australie où la Flandrienne s’est blessée fin septembre. Les transactions ont débuté en WNBA et de nombreux transferts de joueuses ont déjà été actés. Chicago Sky, où évoluait aussi Julie Allemand l’été dernier, enregistre le départ de presque tout son noyau et devra composer une nouvelle équipe.