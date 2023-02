LeBron James a désormais d’autres records dans le viseur

À lire aussi

22 Modèle de longévité, LeBron James pourrait disputer sa 22e saison dans deux ans et ainsi égaler le record de Vince Carter. Ce qui lui permettrait aussi de devenir le joueur avec le plus de matchs au compteur, saison régulière et playoffs confondus. Kareem Abdul-Jabbar figure actuellement au premier rang (1796, contre 1676 pour James).

19 Dans 10 jours, le King va disputer son 19e All Star Game et revenir à hauteur d’Abdul-Jabbar, encore lui. S’il est encore sélectionné la saison prochaine, il sera donc seul détenteur du record avec 20 participations au match des Étoiles.

30 Déjà le joueur ayant bouclé le plus de matchs avec au moins 20 points au compteur, LeBron James peut désormais lorgner le record de matchs à 30 points ou plus, détenu par Michael Jordan (562, contre 531 pour James). S’il garde sa forme actuelle, voilà encore une première place qu’il pourra épingler dès la saison prochaine sans doute. Pour compléter son impressionnante fiche de scoreur, on ajoutera aussi qu’il est le seul joueur étant parvenu à livrer un match à 40 points ou plus face à chacune des 30 franchises NBA. Et le seul également à avoir scoré 50 points à deux reprises après l’âge de 37 ans.

4 Loin d’être juste un simple marqueur, LeBron James se montre aussi performant dans d’autres secteurs de jeu. Sans pouvoir y briguer les records cependant. Avec 10 354 assists au compteur, il occupe tout de même la quatrième place du classement des meilleurs passeurs de l’histoire, emmené par John Stockton. En playoffs, il occupe la deuxième place derrière Magic Johnson. Une belle performance pour un ailier de son gabarit.