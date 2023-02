Visiblement ambitieux, les Suns gardent Devin Booker, Chris Paul et DeAndre Ayton. De quoi se construire une sacrée armada.

L’ailier devrait rejoindre avant ce jeudi soir sa nouvelle équipe car il s’agit de la date limite pour faire des transferts. Le MVP 2014 devrait être échangé contre Cam Johnson, Mikal Bridges, Jae Crowder et quatre premiers tours de draft. Une sacrée bombe donc, pour la NBA !

La dream team des Nets est donc presque terminée. Après James Harden depuis près d’un an et Kyrie Irving depuis quelques jours, la troisième étoile va donc quitter également Brooklyn.

Même à 34 ans, Durant reste l’un des meilleurs joueurs de la Ligue. Cette saison, il tourne à 29,7 points, 6,7 rebonds et 5,3 passes. C’est surtout son efficacité qui impressionne avec 56 % de réussite au général, 37,6 % à trois points et 93,4 % aux lancers francs. Ce qui fait de lui le scoreur le plus efficace de la NBA.

Finalistes malheureux face aux Milwaukee Bucks en 2021, les Suns souhaitent donc retrouver les sommets aux Etats-Unis et se donnent les moyens de ses ambitions.