NBA: Kyrie Irving réussit ses débuts avec Dallas

Le choc de la soirée opposait Boston, premier à l'Est, à Philadelphie, troisième. Les Celtics ont imposé leurs vues 106-99, en dépit du rapide retrait de Jaylen Brown touché au visage par le coude de son équipier Jayson Tatum. On craint une fracture. Malcolm Brogdon l'a bien remplacé en inscrivant 19 points tout comme l'autre arrière Derrick White. Tatum a été très actif (12 pts, 9 ast, 8 rebs) dans ce 39e succès (contre 16 défaites) de la franchise du Massachusetts qui s'est montrée très adroite à longue distance (19/35 à 3 pts). En ne cumulant que 16 points, le duo "Jay-Jay" (Brown-Tatum) a mis fin à la série de 55 matchs de saison régulière consécutifs au cours desquels les deux joueurs avaient marqué 40 points ou plus. Le duo des Sixers Joel Embiid (28 pts) et James Harden (26 pts, 11 ast) n'a pu empêcher un second revers de rang de Philadelphie (34 v-19 d).

Privé de Stephen Curry (blessé), Golden State, le champion en titre, n'a pu résister à Portland et s'est incliné 125-122. Le triple double de Damian Lillard (33 pts, 11 ast, 10 rebs) et six Blazers à dix points et plus ont compensé les 38 points de Jordan Poole et les 31 de Klay Thompson pour le compte des Warriors. Golden State n'est que 9e à l'Ouest (28v-27d), Portland 10e (27v-28d).

Cleveland est 4e à l'Est (35v-22d) après sa 4e victoire de rang. Detroit, le dernier de la classe, a été sa dernière victime 113-85. Le pivot des Cavaliers Jarrett Allen a dominé la rencontre avec 20 points et 16 rebonds personnels. Les Pistons n'ont rentré que 37% de leurs tirs.

Les 38 points et 9 rebonds de Bam Adebayo ont été pour beaucoup dans la victoire de Miami sur Indiana 116-111. Le Heat (30v-25 d) reste 6e à l'Est devant New York (30v-26d).