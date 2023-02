NBA : Boston, Philadelphie, Memphis gagnent, Embiid, Tatum et Morant brillent

Philly, qui restait sur deux revers, venait d'effacer 13 longueurs de retard face à des New-Yorkais (7e) pourtant bien guidés par Jalen Brunson et Julius Randle à 30 unités chacun. Mais ni l'un ni l'autre n'ont su répondre et peser dans les douze dernières minutes, bloqués à deux points l'un comme l'autre.

Les 76ers se maintiennent au 3e rang, derrière le leader Boston qui a enchaîné une troisième victoire consécutive aux dépens de Charlotte (127-116), battu pour la sixième fois d'affilée.

Sans Jaylen Brown (fracture faciale) ni Marcus Smart (cheville), les Celtics ont pu s'appuyer sur Jayson Tatum, particulièrement efficace (41 pts à 13/21 aux tirs), bien relayé par Derrick White (33 pts, 10 passes).

A Miami, Jimmy Butler (16 pts) a joué les sauveurs à 7/10e de seconde du buzzer, en montant au dunk sur une passe parfaite de Gabe Vincent, profitant aussi de l'inattention coupable de la défense des Rockets, battus sur le fil donc (97-95).

Mais que ce fut dur pour le Heat (6e), guère convaincant face au dernier à l'Ouest, malgré une belle performance de Tyler Herro (31 pts, 9 rbds, 8 passes).

A l'Ouest, Memphis, deuxième du classement, n'a eu aucun mal à disposer de Minnesota (128-107).

Ja Morant a tutoyé le triple-double (32 pts à 13/23, 9 passes, 9 rbds), gratifiant les fans d'un dunk en très haute altitude à la réception d'un alley-oop (passe en l'air). Desmond Bane (20 pts) a contribué au deuxième succès d'affilée des Grizzlies.

Côté Timberwolves, qui glissent en 9e position, Anthony Edwards (17 pts) a été moins en vue que lors des dernières sorties.

Phoenix, de son côté, s'est imposé à Indiana (104-117) pour remonter provisoirement à la 5e place, en attendant le résultat des Clippers opposés à Milwaukee, dans le choc de la soirée. DeAndre Ayton (22 pts, 11 rbds) et Devin Booker (21 pts) ont éclairé les Suns.

Utah (10e) a stoppé sa série de trois défaites en s'imposant (122-116) à Toronto, grâce notamment à Lauri Markkanen et Will Kessler, 23 pions chacun. Les Raptors, guidés par un très bon Pascal Siakam (35 pts), ont dilapidé 12 unités d'avance dans les cinq dernières minutes et stagnent en 11e position à l'Est.

Il a fallu deux prolongations pour départager Detroit et San Antonio avec avantage aux Pistons 138 à 131.

