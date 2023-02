BNXT League : Liège a mis du caractère et de la défense pour venir à bout de Malines

Le coach Brad Greenberg pouvait compter sur un effectif complet mais c’est surtout le caractère affiché par son groupe qui a plu sur le terrain. Malmenés en début de partie (41-29 après 13 minutes), les Principautaires sont ensuite parvenus à resserrer les rangs défensivement pour prendre leur élan. Tandis qu’en zone offensive, il semble de plus en plus clair que le duo Rodriguez-Hagins est celui qui doit porter l’équipe, entouré par sa brigade de lieutenants. Le meneur d’origine portoricaine, qui a joué la totalité du match, a encore une fois orchestré le jeu avec brio, terminant avec 31 points et 9 assists au compteur. Quant à l’intérieur US, il a pesé dans la raquette au sein de laquelle Tumba et Bogaerts ont aussi été précieux pour leur travail au rebond.

Au bout d’un beau thriller dans le dernier quart, Liège Basket a démontré qu’il avait les épaules assez solides et la maturité nécessaire pour bien négocier ce genre de déplacement difficile. Après Ostende puis Anvers, en Coupe, cela fait déjà la troisième formation du top 4 que les Liégeois font tomber en un mois. Il faudra désormais se montrer plus régulier dans la durée pour se défaire totalement du statut qui colle encore à leur avant-dernière place au classement. Cela commencera par le dernier match de la phase nationale, la semaine prochaine face à Louvain.

Malines : 20/41 (2 pts) ; 10/19 (3 pts) ; 14/19 (lfs) ; 27 rbs ; 18 ass ; 26 ftes.

DAVSI 19, LOUBRY 12, VAN BUGGENHOUT 8, MUKUBU 17, ARIRIGUZOH 8, Harris 9, Mennes 0, Palinckx 11, Kotrulja 0, Tshimanga 0.

Liège : 21/73 (2 pts) ; 6/17 (3 pts) ; 25/35 (lfs) ; 36 rbs ; 14 ass ; 22 ftes.

RODRIGUEZ 31, HAGINS 15, LEMAIRE 4, TUMBA 8, JOHN 5, Noterman 7, Bogaerts 8, Cambo 7.

Quart-temps : 24-16, 19-23, 22-24, 19-22.