56 points, 33 rebonds et 5 contres à seulement 13 ans: un Malien mesurant 2,11 mètres réalise une performance de martien

Ce dimanche, son club affrontait le FC Barcelone pour un clasico endiablé lors de la finale de la Endesa Mini Cup U14.

Et le gamin a fait plus que briller comme Luka Doncic ou Ricky Rubio avant lui. Les chiffres seront plus parlants: 35 minutes sur le parquet, 56 points à 21/29 au tir, 33 rebonds, 5 contres, 14 fautes provoquées, et une évaluation totalement dingue de 82.

✨ Una exhibición para los anales de la #MinicopaEndesa, firmada por Mahamaddu Landoure:



5⃣6⃣ puntos

3⃣3⃣ rebotes

8⃣2⃣ valoración#MinicopaEndesa pic.twitter.com/qpD21J3ev4 — #CopaACB (@ACBCOM) February 19, 2023

Tout simplement monstrueux. Et pas besoin de préciser que le jeune homme a été élu MVP (homme du match) de cette rencontre face à ses anciennes couleurs.