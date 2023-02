Les mêmes douze Belgian Lions contre la Turquie, pas d’Obasohan ni de Bako

La décision est tombée samedi soir. “Retin et Ismael ont des calendriers très chargés dans les ligues française et italienne et en Euroleague. Nous avons de bons contacts avec les deux clubs et dans le passé, malgré l’Euroleague, nous pouvions disposer des deux Lions de façon importante. Nous respectons maintenant leur calendrier et nous travaillerons avec les mêmes 12 joueurs pour le match de lundi contre la Turquie”, a déclaré le High Performance Manager des Lions Jacques Stas.