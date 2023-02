NBA : Damian Lillard auteur de 71 points face à Houston

Lilliard a aligné sur sa ligne de stats 22/38 au shoot dont un 13/22 à trois points, à un tir du record NBA détenu par Klay Thompson (Golden State). C'est sa meilleure performance en carrière et la huitième meilleure marque de l'histoire de la NBA. Seuls Wilt Chamberlain (cinq fois dont un record à 100 pts), Kobe Bryant (81 pts) et David Thompson (73) ont fait mieux. Plus tôt dans la saison, Donovan Mitchell (Cleveland) avait lui aussi marqué 71 points.