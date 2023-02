Pas de miracle pour les Lions qui s'incline 54-82 devant la Turquie

Les Belges ont très vite été étouffés par l’engagement physique imposé par l’équipe turque. Si les Lions n’étaient menés "que" de 14 points à la pause, ils le devaient essentiellement à Manu Lecomte et Alex Libert, qui avaient marqué plus de la moitié des points de l’équipe avant le repos (31-45). Pour le reste, le manque d’expérience au sein d’un noyau avec 25 ans de moyenne d’âge explique en partie cette faillite collective qui ne fut pas véritablement surprise. Comme attendu, l’absence de cadres comme Obasohan, Bako, Vanwijn ou encore Gillet et De Zeeuw ont pesé lourd dans la balance face à une grosse nation du basket européen, même privée de ses stars.

En même temps que la fin d’une campagne qualificative dont le bilan général reste satisfaisant, cette défaite marque aussi la fin d’un cycle. À l’image de Jonathan Tabu, le Lion le plus capé de l’histoire (149), qui aurait certainement aimé terminer sa carrière internationale sur une note plus positive. La transition est maintenant au centre des préoccupations en attendant le prochain rassemblement en fin de saison pour préparer l’important tournoi qualificatif pré-olympique du mois d’août. Avec quels joueurs ? Mais aussi avec quel coach ? Le contrat de Dario Gjergja arrive en effet à son terme et rien ne dit encore que le coach à succès d’Ostende prolongera l’aventure.

Belgique : 13/36 (2 pts) ; 7/26 (3 pts) ; 7/9 (lfs) ; 32 rbs ; 10 ass ; 23 ftes.

LECOMTE 14, TUMBA 2, LIBERT 6, BLEIJENBERGH 5, VADERHAEGEN 3, Samardzic 0, Tabu 5, Kesteloot 4, Bratanovic 2, De Ridder 8, Ledegen 0, Pintelon 5.

Turquie : 24/33 (2 pts) ; 7/22 (3 pts) ; 13/19 (lfs) ; 36 rbs ; 17 ass ; 16 ftes.

HAZER 13, KABACA 9, ULUBAY 5, OZDEMIROGLU 19, OSMANI 15, Arslan 4, Buyuktuncel 6, Ilyasoglu 2, Ugurlu 0, Yilmaz 3, Yasar 6, Haltali -.

Quart-temps : 14-22, 17-23, 14-19, 9-18.