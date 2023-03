Jhivvan Jackson en mode record avec Charleroi

"Tout le monde était content pour lui, et ses coéquipiers en premier, a réagi le coach Sam Rotsaert après le match. C'est ce qui me plaît le plus. Cela démontre le bon état d'esprit qui règne au sein du groupe. Mais il ne faut pas oublier le reste. Alex Libert a aussi produit un très bon match avec 14 points en 10 minutes. Il y a eu beaucoup de hauts, mais aussi quelques bas et des choses à corriger pour la suite. Comme nos trop nombreuses pertes de balle par exemple. On continue de prendre match par match."