Hommage en NBA : les Los Angeles Lakers ont retiré le maillot de l'Espagnol Pau Gasol

Le Catalan de 2m15 a aussi brillé avec l'Espagne remportant la Coupe du monde 2006, trois Euro en 2009, 2011 et 2015 et trois médailles orlympiques: argent en 2008 et 2012 et bronze en 2016.

La Crypto Arerna remplie par le maillot de Pau Gasol, ancien aillier des Los Angeles ! ©2023 Getty Images