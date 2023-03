Les Belgian Cats ont le sourire pour l’Euro 2023 : “On n’est pas mécontent du tirage”

Directeur technique de l’équipe féminine nationale belge, Sven Van Camp était sur place et il avait le sourire au moment de commenter le sort réservé à la Belgique. “Je ne suis pas mécontent du tirage et de l’ordre dans lequel nous allons disputer les rencontres. Commencer par Israël qui sur papier est sans doute l’équipe la moins forte est une bonne chose.”

Un match d’ouverture qui se disputera à Tel Aviv dans une salle de 2500 places qui devrait afficher complet. Un point qui ravit le sélectionneur national. “J’aime ce genre d’ambiance dans une salle bondée, confie Rachid Méziane. Mais ce sera aussi un match piège. Israël est une équipe que l’on connaît moins et ce sera le premier match de la compétition face à une nation qui jouera devant son public. Il faudra se méfier.”

La Belgique affrontera ensuite la République Tchèque, 23e au ranking FIBA, invaincue en phase de groupe. “C’est une belle équipe, souligne le coach Méziane. Le groupe est jeune avec plusieurs joueuses talentueuses qui évoluent à Prague en EuroLeague. C’est une équipe en reconstruction qui présente beaucoup de qualité.”

Un constat identique pour le dernier adversaire des Belgian Cats dans le groupe B, à savoir l’Italie (14e au ranking qui compte en ses rangs un duo explosif Zandalasini-Keys), elle aussi invaincue en phase qualificative. “C’est un solide outsider, tout comme l’est la Tchéquie. Ce sont deux équipes que l’on connaît assez bien. ” L’objectif premier est clair et tout à fait à la portée des Cats : terminer en tête du groupe B. “Ce qui nous placerait dans une position idéale pour la suite en étant directement qualifié pour les quarts de finale et nous permettrait de bénéficier de trois jours off avant la suite du tournoi” , souligne Sven Van Camp.

Un point non négligeable en sachant que l’équipe belge devra ensuite rejoindre Ljubljana en Slovénie qui accueillera la phase finale de cet Euro. Après deux médailles de bronze (en 2017 et 2021), les espoirs de décrocher un premier titre européen sont grands. Et le clan belge ne s’en cache pas. “On ne va pas se voiler la face, l’ambition est de soulever le trophée et au minimum de ramener une médaille”, confie Rachid Méziane. Un avis partagé par le directeur technique : “Avec la génération que l’on a, on doit avoir l’ambition de monter sur le podium.”

D’autant que Julie Allemand et en principe Emma Meesseman également, feront l’impasse sur la WNBA pour se consacrer exclusivement à l’équipe belge et à cette campagne européenne. Autre élément important, le Top 6 de l’Euro 2023 disputera l’un des tournois pré-olympiques pour décrocher un billet pour les Jeux olympiques de Paris en 2024.