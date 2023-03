NBA : Même sans ses stars Milwaukee brille, New York s'arrête à neuf

Boston, qui reste sur trois défaites et un bilan de cinq victoires et en dix rencontres, occupe la 2e place (45v-21d) mais voit Philadelphie se rapprocher. Les Sixers n'ont laissé aucune chance à Minnesota défait à domicile 94-117. Dans le duel des pivots Joel Embiid n'a laissé que des miettes à Rudy Gobert. Le Franco-américano-camerounais a bouclé sa prestation par 39 points, 7 rebonds, 4 assists, 3 contres, 1 interception. Le Français a dû se contenter de 6 points, 9 rebonds, 2 interceptions et 1 contre. Embiid a encore pu compter sur Tyrese Maxey (27 pts, 5 ast; 4 rebs) de quoi faire oublier l'absence de James Harden. Philadephie compte 43 victoires et 22 défaites après ce troisième succès consécutif.

New York a vu sa série victorieuse s'arrêter à neuf. Les Knicks ont payé physiquement les deux prolongations jouées quarante-huit heures plus tôt pour venir à bout de Boston. Charlotte en a profité pour venir gagner au Madison Square Garden 105-112. Épuisés les New-yorkais n'ont inscrit que 39 points (à 30% de réussite) après la pause. Ils restent 5e à l'Est (39v-28 d) et sont à portée de Brooklyn.

Leurs voisins dont on ne donnait plus grande chance après le départ des stars Kyrie Irving et Kevin Durant redressent la tête. Une troisième victoire consécutive (par plus de dix points d'écart), 96-118 à Houston, permet aux Nets de rester dans la course aux play-offs au 6e rang (37v-28d). Les nouveaux arrivés Mikal Bridges (30 pts, 5 ast, 2 blk, 1 stl) et Spencer Dinwiddie (23 pts) ont fait le travail.

A l'Ouest, Golden State a fait la mauvaise opération en perdant à Oklahoma City 137-128. Les 17 passes décisives, 17 points et 11 rebonds de Josh Giddey ont pesé lourd et rendu les 40 points (dont 10/16 à 3 pts) de Stephen Curry inutiles. Les champions en titre restent 6e (34v-32d) mais sont plus que jamais sous la menace d'au moins sept équipes pour décrocher la dernière place directe en play-offs. Après ce 3e succès de rang, le Thunder se retrouve 11e (31v-34d) à égalité avec la Nouvelle-Orléans qui détient la dernière place pour les play-ins.

Les Los Angeles Lakers sont eux 9e (32v-34d) après leur précieux succès face à Memphis 112-103. Anthony Davis (30 pts et 22 rebonds) et Dennis Schröder (17 pts et 9 ast) ont associé leur talent pour faire oublier les absences de LeBron James et D'Angelo Russell blessés. Les Grizzlies, perturbés par l'affaire Ja Morant qui encourt une lourde suspension après s'être montré en public une arme à feu à la main, glissent à la 3e place (38v-26d) après ce 3e revers de suite.

Le duo vedette de Dallas commence à trouver ses marques. Luka Doncic et Kyrie Irving ont cumulé 62 points. Et ce ne fut pas inutile face à Utah battu de peu 120-116. Irving a inscrit 33 points, donné 8 passes décisives et capté 6 rebonds. Doncic a lui réussi 29 points, 10 rebonds, 6 passes, 2 interceptions et 1 contre. Les Mavericks sont 5e à l'Ouest (34v-32d). Le Jazz est 13e (31v-35 d).