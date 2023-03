NBA : Memphis et Sacramento au coude à coude pour la deuxième place à l'Ouest

Il s'agissait donc pour Memphis de retrouver de la solidité sur le plan collectif. Jaren Jackson Jr (21 pts, 9 rebs) et Desmond Bane (21 pts) ont contribué offensivement, l'équipe ayant rentré 53,8% de leurs essais au panier.

Golden State, après ce troisième revers d'affilée et qui a perdu 26 de ses 33 matchs en déplacement cette saison, glisse au sixième rang à l'Ouest (34v-33d). Memphis reste troisième (39v-26d), derrière Sacramento, qui a le même bialn après s'être imposé 122-117 aux dépens de New York.

Domantas Sabonis en triple-double (24 pts, 13 rebs, 10 passes) et DeAaron Fox (23 pts, 7 passes) ont été prépondérants pour les Kings qui ont eu jusqu'à 22 unités d'avance en première période, avant de laisser les Knicks de RJ Barrett (25 pts) revenir à une possession dans le money-time. En marquant 15 points dans le 4e quart, Fox a passé la barre des 10 points dans la dernière période pour la 23e fois de la saison et égalé le record de Giannis Antetokounmpo, toujours absent à Milwaukee.

Cela n'a pas empêché le leader de l'Est de résister à un come-back de Brooklyn (6e) pour finalement l'emporter 118-113. Les Bucks ont compté jusqu'à 22 longueurs d'avance en première période, trouvant en Bobby Portis (28 pts, 13 rebs) un leader d'un soir en attaque. Mais c'est Brook Lopez qui a été décisif pour conserver cet avantage, dans le rôle de muraille infranchissable avec neuf contres (record de la saison), pour tutoyer un rare triple-double (24 pts, 10 rebs). Les Nets avaient décidé de ménager plusieurs titulaires. Ils sont restés dans le coup grâce à leurs remplaçants qui ont inscrit 98 points (!), Patty Mills (23 pts) et Cam Thomas (21 pts) étant les plus prolifiques.

A Indiana, enfin, il a fallu un grand Tyrese Haliburton en attaque (29 pts, 19 passes) pour que les Pacers viennent à bout 134-125 après prolongation de Houston, malgré Jabari Smith Jr (30 pts, 12 rebs).