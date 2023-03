Dusart: "Le chemin le plus court pour accéder à un trophée"

Ce n'est pas le coach de Braine qui nous contredira, lui qui a déjà soulevé plusieurs trophées en France, dont celui de l'EuroCup en 2015, mais qui depuis son arrivée en Belgique en 2019 n'a pas encore vraiment eu l'occasion de faire la fête. "J'ai remporté le titre en championnat en 2020, mais on ne l'a pas célébré puisque le championnat avait été brutalement arrêté en raison du Covid et la Coupe de Belgique décrochée en 2020 s'était en fait disputée au début de la saison 2021 avec une autre équipe que celle qui avait décroché sa place en finale en 2020, toujours en raison du Covid", se remémore Frédéric Dusart.

Cette fois, l'occasion est belle pour le stratège français de connaître les joies de ramener un trophée "à la maison" et de le fêter comme il se doit avec les supporters, même s'il refuse de mettre une pression particulière sur son équipe. "Je veux qu'on se focalise avant tout sur la manière dont on va jouer et pas sur l'enjeu ou sur notre adversaire, lance le coach brainois. Malines est le grand favori mais, sur un match, tout est possible. Et la Coupe est particulière dans la mesure où c'est le chemin le plus rapide et le plus facile pour accéder à un titre. C'est plus compliqué en championnat où la finale des play-off se dispute en plusieurs manches."

Après un règne de plusieurs années sur le basket féminin belge, Braine est aujourd’hui passé au rang d’outsider. Le favori se nomme Kangoeroes Malines. Le club du président Katra a réalisé le doublé Coupe-championnat la saison dernière et entend bien poursuivre dans cette voie.

"Et cette équipe est encore plus forte cette saison, poursuit Frédéric Dusart. C'est une équipe qui a l'habitude de la dureté de par sa présence en EuroLeague et qui peut se reposer sur un six de base très talentueux à l'image de Morisson, Bertsch ou encore Berkani. Par contre, je pense qu'on a une profondeur de banc plus grande qu'eux."

La différence actuelle entre Braine et Malines tient en un seul mot : budget. "C'est clair que ce n'est pas le même, confirme le coach brainois. Et cela rend l'équation compliquée, d'autant qu'en disputant l'EuroLeague, Malines vient d'enchaîner quatorze matchs contre des adversaires costauds. Le rythme est différent."

Pas question toutefois pour le clan brainois de s'avouer vaincu sans avoir combattu. "Ce n'est qu'un match et sur un match, ça peut aller très vite. Il suffit que certaines joueuses passent au travers et cela change la physionomie. À nous de faire en sorte qu'il y ait match."

Et de ramener une sixième coupe de Belgique aux supporters brainois.