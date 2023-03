Braine n’avait pas les armes pour rivaliser avec Malines

Au final, le score de 52-67 reflète parfaitement la physionomie d’un match où Braine a peiné face à sa réussite à distance (24 %).

Pour espérer s’imposer, les Brainoises auraient dû être à 100 %. C’était loin d’être le cas, même si elles n’ont rien lâché et ont tenté jusque dans les ultimes secondes de bousculer une équipe malinoise beaucoup plus puissante à l’image de son trio Morrison (MVP du match) – Berkani – Bertsch. “On savait que les Malinoises joueraient physiques et dans l’intensité mais elles étaient davantage prêtes que nous pour ce type de rencontre et on était nerveuses à l’entame du match, résumait la meneuse brainoise, Matea Tadic, auteure d’une prestation individuelle sans faille. Mais même quand on a eu plus de 10 points d’écart, on s’est battu et on aura essayé jusqu’au bout.”

Mené de 10 points à la mi-temps (21-31), Braine n’a effectivement jamais rendu les armes, revenant même à 5 points (41-36) dans le troisième quart-temps. “On a montré qui nous étions en seconde période, mais malheureusement, ce ne fut pas suffisant, soulignait encore Tadic. La prochaine fois, on verra.”

Comme le soulignait le coach Dusart à l’issue du match, pour battre Malines, il faut trois choses : “Se battre plus qu’elles, on ne l’a pas fait. Il faut mettre ses paniers à trois points, on ne l’a pas fait et il faut éviter de leur donner des lancers francs et on leur en a donné 15 et elles en ont marqué 15…”

Samedi soir, Malines était clairement au-dessus du lot et n’a jamais douté. “On est à la fois si près et si loin de Malines, notait d’ailleurs le stratège français. Sur la durée d’un match, on ne peut pas tenir quand on joue comme cela.”

Le clan brainois est abattu mais ne s’avoue pas pour autant vaincu pour le championnat, même s’il doit reconnaître la supériorité du champion de Belgique en titre : “Malines est le numéro un en Belgique en ce moment, il n’y a pas photo là-dessus.”

Au vu de la rencontre de ce samedi soir, difficile d’imaginer une autre issue au championnat que celle de la Coupe de Belgique. Mais qui sait…

Le technique

Braine : KROSELJ 4, Leblon 5 (1x3), SARR 4, TADIC 13 (1x3), LELIK 17 (3x3), Uro-Nilie 0, LINDSTROM 7 (1x3), Devos 0, Fogg 2.

15/39 à 2 pts, 6/25 à 3 pts, 4/4 LF, 37 rbds, 9 ass., 19 ftes).

Malines : Van Gils 3 (1x3), Denys 0, MORRISON 17 (3x3), Resimont 5 (1x3), NAUWELAERS 12 (1x3), Bruyndoncx 0, Rembiszewska 3 (1x3), BERTSCH 14, BERKANI 13 (1x3).

14/33 à 2 pts, 8/30 à 3 pts, 15/15 LF, 45 rbds, 8 ass., 12 ftes).

QT : 14-15, 7-16, 20-17, 11-19.