Une Coupe au goût de revanche pour les Giants

Si les Anversois s’étaient inclinés à deux reprises face à l’ogre ostendais en championnat quelques semaines plus tôt, on les savait capables, dans un bon jour, de faire vaciller le bateau jaune. Cette fois, ils ont réussi à le couler, au meilleur moment.

Renouvellement de casting déterminant

Depuis que le club anversois a remplacé quatre joueurs en cours de saison, après un début de saison raté, les courbes se sont complètement inversées. Ce renouvellement de casting a été déterminant et les résultats ont suivi avec deux défaites seulement depuis le début de l’année 2023… face à Ostende. Et l’apport des nouvelles recrues a joué un rôle important pour conclure ce parcours en Coupe en apothéose.

En début de partie, le grand Marinkovic a fait très mal dans la raquette en prenant le dessus sur Bratanovic. Avant sa grave blessure (voir ci-dessous), Butterfield a encore démontré qu’il était le vrai patron de l’équipe sur le plan offensif, mais on ne verra malheureusement plus le meneur US cette saison. Quant à Desonta Bradford, il aurait très bien pu revendiquer le titre de MVP aussi tant l’impact de l’arrière américain s’est fait remarquer des deux côtés du terrain.

Plutôt que de parler tactique, on notera surtout l'engagement physique à toute épreuve dont ils ont su faire preuve. Et qui a mis le BCO en grosses difficultés comme le prouve notamment la grosse différence dans le secteur du rebond. " Notre jeu physique a perturbé le rythme d'Ostende, confirme le capitaine Jean-Marc Mwema. Notre combativité a été sans faille et ça a fini par faire la différence."

À l’image aussi du jeune Thijs De Ridder (13 points et 8 rebonds) qui franchit les paliers à pas de géant cette saison. À 20 ans, l’Anversois semble déjà promis à un très bel avenir.

Troisfontaines et Gillet, seuls Ostendais à niveau

On a rarement vu le collectif ostendais à ce point en difficulté cette saison. Cinq joueurs du BCO ont terminé le match sans inscrire le moindre point. En première mi-temps, heureusement qu’Ostende a pu compter sur Gillet et Troisfontaines. L’expérimenté duo a permis aux Côtiers de ne pas sombrer. Breein Tyree a ensuite fait preuve de quelques fulgurances en début de troisième quart pour faire passer Ostende devant pour la première fois du match, mais ce fut trop éphémère.

Collectivement, Anvers a donné une petite leçon à son adversaire et a méritoirement remporté la 5e Coupe de son histoire. La troisième en cinq ans. Un adjuvant psychologique pour le reste de la saison au bout de laquelle on risque encore de retrouver les mêmes protagonistes en finale des playoffs.