Et il n'a pas épargné le joueur des Lakers. "Si le monde entier savait ce que LeBron prend… Quand vous connaissez les produits dopants, vous savez pourquoi c’est important. On a le même fournisseur, donc je sais exactement ce qu’il prend. L’EPO, c’est important, et c’est la raison pour laquelle LeBron en prend. L’EPO augmente votre nombre de globules rouges, ce qui vous donne une endurance supplémentaire", lâche-t-il.

Avant d'expliquer que grâce à l'EPO, LeBon James ne connait jamais de baisse de régime durant les matches: "Avec ça, vous pouvez jouer toute la rencontre. Tu peux shooter dans le 4e quart-temps comme tu shooterais à la 4e minute du match. C’est le produit roi des produits dopants, et c’est pour ça que Lance Armstrong en prenait aussi. L’EPO c’est la clé, ça donne l’endurance".

Voilà qui fera plaisir au meilleur marqueur de l'histoire de la NBA... Ce dernier n'a pas réagi à ces accusations.