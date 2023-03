BNXT League : Deuxième victoire consécutive pour Mons-Hainaut en Elite Silver

C’est sur le fil que les Montois se sont imposés à Feyenoord (65-66), mercredi, en ouverture de la deuxième journée de l’Elite Silver, la phase transfrontalière de la BNXT League. Mené 34-25 à la pause, Mons-Hainaut a inversé la tendance en deuxième mi-temps en s’appliquant sur le plan offensif et en resserrant les boulons défensivement. Côté montois, le secteur intérieur a fait la différence. Jure Zubac a fini en double-double (14 points et 11 rebonds) tandis qu’Alexandre Gavrilovich (13 points) et Stephen Harris (12 points) ont aussi amené leur écot sous les anneaux.