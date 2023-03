BNXT League : Charleroi et Malines s’imposent aux Pays-Bas

Le Spirou ne s’est pas fait surprendre lors de son premier déplacement de la saison aux Pays-Bas, dans le groupe Elite Gold de la BNXT League. Malgré des soucis de réglages défensifs, les Carolos ont fait la course en tête grâce à leur belle efficacité offensive. Ensemble, Jackson, Libert et Schoepen ont planté 11 des 12 bombes à trois points de leur équipe. Le banc du Spirou s’est mis en évidence en accumulant 51 points. Avec cette nouvelle victoire, Charleroi reste en course pour une place dans le top 3 belge.