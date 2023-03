BNXT League : Angel Rodriguez, l’ange gardien de Liège

On a pris l’habitude au fil des semaines de voir le trentenaire prendre ses responsabilités sur le terrain tant il s’est imposé comme le nouveau patron de l’équipe dès son arrivée en début d’année. Mais il a encore réussi à épater la galerie samedi soir avec 29 points, tous inscrits en deuxième mi-temps, dont 25 en… 10 minutes ! Un exploit aux allures NBA mais bien inédit pour un joueur de BNXT League.

Meilleur scoreur et dans le top 10 des passeurs en BNXT League

Parmi les recrues débarquées à Liège Basket au moment de la reprise du club par un investisseur américain, Angel Rodriguez est de loin celle qui a le plus d’impact sur le jeu. Le club liégeois peut se réjouir de compter sur un tel joueur dont les capacités sont au-dessus de la moyenne pour une compétition comme la BNXT League. Avec 22,2 points par match (NdlR : son plus gros score est de 31 points, face à Malines le 11 février), il possède la meilleur moyenne du championnat tout en tirant à près de 50 % de réussite. Et son apport ne se limite pas aux points marqués car il fait aussi partie du top 10 des meilleurs donneurs d’assists avec une moyenne de 5,2 passes décisives par match.

Mais si le talent d’Angel Rodriguez incarne bien les ambitions du nouveau projet liégeois, l’équipe doit encore trouver de la constance sur le plan collectif. Car son super meneur ne pourra pas sauver les meubles à tous les coups. En attendant, Liège Basket reste dans la course pour l’obtention du dernier ticket des playoffs nationaux qui reviendra à la meilleure équipe belge de la phase Elite Silver.

WEERT 82-88 LIÈGE

Weert : 10/21 (2 pts) ; 14/30 (3 pts) ; 20/26 (lfs) ; 28 rbs ; 18 ass ; 21 ftes.

THOLEL 25, BRATWHAITE 5, MILLER 17, WILSON 9, MASNIC 0, Brankovic 14, Botuli 8, Hintzbergen 4, Strojil 0, Goes 0.

Liège : 22/40 (2 pts) ; 9:18 (3 pts) ; 17/25 (lfs) ; 22 rbs ; 9 ass ; 20 ftes.

LEMAIRE 7, RODRIGUEZ 29, DRAGAN 8, JOHN 11, TUMBA 6, Hagins 16, Bogaerts 5, Noterman 2, Cambo 0.

Quart-temps : 19-20, 18-18, 24-28, 21-22.