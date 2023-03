NBA: Chicago arrête Philadelphie, Golden State gagne enfin en déplacement, Randle flambe

Accession en play-offs retardée pour Philadelphie, battu après une double prolongation à domicile par Chciago 105-109, lundi dans le championnat NBA de basket. Autre défaite à domicile, celle des Knicks défait à New York par Minnesota 134-140 malgré 57 points de Julius Randle, 3e meilleur total pour un joueur de New York, derrière les 62 de Carmelo Anthony en 2014 et les 60 de Bernard King en 1984.