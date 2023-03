NBA: Shaquille O'Neal s'est fait placer une prothèse de hanche

Quatruple champion NBA avec les Lakers (2000, 2001, 2002) et Miami (2006), O'Neal (2m16 et 145 kg) a aussi été champion du monde en 1994 et olympique en 1996. Il fut en son temps, de 1992 à 2011, le pivot le plus dominant sur les parquets de la NBA. Il a débuté sa carrière à Orlando qui l'avait choisi en N.1 de la draft 1992. Après Los Angeles et Miami il a encore joué à Phoenix, Cleveland et Boston. Il s'est reconverti comme consultant à la télévision.