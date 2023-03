NBA: Boston signe son 50e succès, OKC poursuit sa remontée

Oklahoma City, annoncé en pleine reconstruction en début de saison, semble en avance sur ses prévisions. Le Thunder a équilibré son bilan (36-36) après son succès dans la salle des Los Angeles Clippers 100-101. Le retrait sur blessure de Paul George à 91-91 a coûté cher aux Clippers. La performance de Shai Gilgeous-Alexander (31 pts) et du rookie Jalen Williams (20 pts) a offert un 8e succès en dix rencontres à OKC, le meilleur bilan de la Ligue sur cette période (ex aequo avec Philadelphie). Oklahoma City se retrouve 7e à l'Ouest devant Dallas et Minnesota, deux franchises qui affichaient des ambitions bien plus élevées.

Cleveland est venu gagner à Brooklyn 109-115. Donovan Mitchell a marqué 31 points pour les Cavaliers qui ont dominé les 2e et 3e quarts (48-71). Après ce 20e succès en déplacement, Cleveland est plus que jamais 4e (46v-28d) loin devant New York 5e (42v-31d).