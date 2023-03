BNXT League : Serge Crevecoeur de retour à la tête du Brussels la saison prochaine

Crevevoeur a déjà entraîné le Brussels entre 2007 et 2017, faisant monter le club au sein de l'élite et atteignant la finale des playoffs en 2017, puis entre 2018 et 2020. Il a aussi dirigé Pau-Lacq-Orthez (2017-février 2018), Gravelines Dunkerque (2020-2021) et Le Portel Côte d'Opale (2021-janvier 2022) en France.