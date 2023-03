BNXT League: match à deux visages pour le Spirou face à Groningen

Après deux premières sorties réussies pour pour débuter la phase Elite Gold, à laquelle le Spirou participe pour la première fois, un test plus important attendait cette fois les Carolos, toujours privés de Milan Samardzic (genou) ce vendredi au Dôme. Pour Sam Rotsaert et ses hommes, la venue de Groningen constituait la première étape d’un difficile tryptique programmé face aux trois plus grosses cylindrées des Pays-Bas.