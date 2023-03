Jean-Marc Jaumin, coach du Brussels: "Je paie les pots cassés pour les autres"

L’équipe bruxelloise, elle, s’est contentée d’assurer le service minimum en décrochant une victoire au forceps. Malmené dès le premier quart (22-28), le Brussels a dû attendre le troisième acte pour prendre le match à son compte et faire la différence au marquoir. L’écart est monté jusqu’à 18 points (78-60) mais les visiteurs ont planté un 0-14 dans la foulée qui a encore eu le don de procurer quelques sueurs froides inutiles aux hommes de la capitale et à leur coach pour qui rien n’aura été facile cette semaine.

”J’ai l’impression de me répéter chaque week-end mais la préparation du match fut une nouvelle fois très compliquée à cause des blessures”, souffle Jean-Marc Jaumin qui n’a pas pu compter sur Hazard à cause d’une inflammation au genou (NdlR : il passera un IRM en ce début de semaine). Alors que Laster (dos), Ekamba (orteil) et Deroover (malade) ont été diminués durant la semaine mais ont finalement pu tenir leur place. “À cause de tous ces soucis, on n’a jamais pu faire de 5 contre 5 à l’entraînement. Et on savait qu’on allait faire face à une équipe au jeu assez atypique, qui n’a rien à perdre. De notre côté, il y a eu beaucoup de déchets. Et l’intensité requise n’était pas au rendez-vous, à l’image de mes deux pivots (Kohajda et Proleta) qui étaient comme absents aujourd’hui (NdlR : lisez dimanche).”

Jean-Marc Jaumin n’était logiquement pas d’humeur à se réjouir, d’autant qu’il a appris la semaine dernière que son aventure au Brussels prendra fin au terme de la saison, suite à l’annonce du retour de Serge Crevecoeur. “J’avais déjà entendu quelques rumeurs mais l’annonce a été un coup dur. Il y avait pourtant un accord verbal pour que je continue la saison prochaine. Le club a laissé partir plusieurs joueurs en cours de saison, parfois contre mon gré, pour économiser du budget en vue de la prochaine campagne. Tout ça pour apprendre ensuite que je ne serai plus là. C’est donc moi qui paie les pots cassés pour les autres. J’aurais pu rester chez moi mais ce n’est pas dans mon caractère d’abandonner.”

BRUSSELS 86-81 AMSTERDAM