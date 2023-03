BNXT League : Charleroi s’effondre à Den Bosch, Mons s’impose après prolongation sur le terrain de Yoast Unied

Ostende, 2e au classement, n’a pas tremblé à Landstede Zwolle s’imposant 66-77 grâce à des dominations nettes dans les 2e et 4e quarts (12-20 et 12-23). Anvers a aligné une 4e victoire consécutive en allant s’imposer à Donar Groningen 51-65. Limburg United a signé une autre victoire belge, 75-88, à l’Aris Leeuwarden, alors que les Kangoeroes Malines ont porté à quatre le nombre des victoires belges 75-77 à Leiden.

Au classement, Den Bosch, Ostende, Anvers et Malines occupent dans cet ordre les quatre premières places. Ils comptent tous 23 points. Leiden cède un point et se retrouve 5e avec 22 unités. Groningue, 6e, Charleroi, 7e, et Limburg United, 8e, suivent avec 20 points. Zwolle et Leeuwarden complètent l’Elite Gold avec 19 unités.

En Elite Silver, Louvain est s’est imposé facilement à Apollo Amsterdam (57-82) et Alost a émergé à Feyenoord (72-78). Quant à Mons-Hainaut, il a vaincu Yoast United (90-96) après prolongation.

Quatre équipes belges occupent les quatre premiers rangs en Elite Silver : Louvain, Alost et Mons avec 21 points, alors que Liège en compte 20. Ils ont tous gagné leurs quatre premiers matchs en phase transfrontalière. Suivent dans l’ordre Yoast (19), Feyenoord (18), le Brussels (17), Weert (15), Den Helder (15) et Amsterdam (13).

Les deux premiers de chaque pays de l’Elite Gold sont directement qualifiés pour les playoffs de leur pays, les trois autres pour les quarts de finale où le premier de chaque pays de l’Elite Silver les rejoint.