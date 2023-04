Angel Rodriguez, meneur de Liège Basket : “Je veux jouer pour des trophées”

Il y a deux semaines, il a carrément planté 25 points en… 10 minutes sur terrain de la BAL. “C’était une première pour moi, sourit-il de manière très humble. Je ne m’en suis même pas rendu compte en jouant, on est venu me le dire à la fin de la partie. J’étais étonné et même un peu impressionné. Mais j’étais avant tout content d’avoir gagné le match.”

Deuxième meilleur scoreur de la BNXT League, le trentenaire prône avant tout les vertus du collectif. “Marquer n’est pas l’action que je préfère même si je sais que j‘ai les capacités pour être un scoreur. Mais ma position sur le terrain fait que je prends plus de plaisir à donner des passes décisives en mettant mes coéquipiers dans les meilleures conditions. Mon rôle prioritaire est d’organiser correctement le jeu. Et c’est en ayant le plus de contrôle possible sur celui-ci que les sensations sont les meilleures.”

Aux États-Unis à l’âge de 15 ans

Prendre ses responsabilités, Rodriguez, dont le père a été assassiné lorsqu’il avait 2 ans, a appris à le faire très jeune. Né à San Juan, capitale du Porto Rico, il a débuté le basket dans les rues. “C’est le sport numéro 1 dans mon pays. Il y a des terrains partout dehors”.

Des terrains qu’il a quittés à l’âge de 15 ans pour rejoindre la famille de son cousin aux États-Unis. “Ça n’a pas été facile de convaincre ma maman, ni de la quitter d’ailleurs. Elle s’est toujours occupée de moi, de ma nourriture, de mon linge. En je ne parlais pas un mot d’anglais. Heureusement, beaucoup de gens parlent espagnol en Floride. Je suis arrivé au mois de juin et l’école débutait en août. Mais quand on est jeune, on s’adapte assez rapidement. À 16 ans, J’y ai rencontré ma copine. Et on ne s’est plus quitté depuis (NdlR : ils se sont mariés le 16 janvier 2006).”

"Manu Lecomte est l'un des premiers à qui j'ai écrit lorsque j'ai signé à Liège."

Comme son cousin Javi Gonzales, il est passé par le lycée puis par la case universitaire en NCAA (à Kansas State et Miami) où il a joué aux côtés de Manu Lecomte, le meneur des Belgian Lions. “C’est l’un des premiers à qui j’ai envoyé un message lorsque j’ai signé à Liège. Pour qu’il m’indique quelques bonnes adresses et bons restaurants (rires). On s’est parlé récemment via Facetime lors de son dernier rassemblement en équipe nationale, lorsqu’il était avec Kevin Tumba (dont il est coéquipier à Liège). Manu a les aptitudes pour faire une belle carrière en Europe. Il faut aussi parfois avoir un peu de chance et être au bon endroit au bon moment.”

Une blessure empêche son passage en NBA

La chance ne l’a pas toujours suivi. Une blessure à l’épaule l’a notamment empêché de rejoindre la NBA. “Je faisais une bonne saison en G-League (NdlR : la ligue de développement NBA) et je me suis blessé à l’épaule. Cinq jours après m’être fait opérer, mon agent m’a dit que les Houston Rockets en NBA venaient de signer un nouveau meneur mais que ça aurait dû être moi, si je n’avais pas été blessé à ce moment-là. C’est la vie. Je ne vis pas avec des regrets.”

Le bon endroit, Angel Rodriguez, qui est aussi passé par la France, Israël et le Porto Rico dans sa carrière, estime y être en ayant signé à Liège, alors qu’il a pourtant les capacités pour évoluer à un plus haut niveau. “J’avais d’autres offres en Europe et en Amérique du Sud, mais l’argent n’a pas été le critère principal. Je veux surtout un endroit où ma femme et mon fils, qui a presque 4 ans, peuvent se sentir heureux. Et c’est le cas ici. Sur le plan sportif, la vision des nouveaux dirigeants m’a plu. Ils veulent installer une culture de la gagne à Liège et affichent des ambitions. J’ai toujours aimé les challenges et contribuer à ce renouveau en ayant un poste à responsabilités m’a très vite emballé. Est-ce que je serai encore là la saison prochaine ? C’est une possibilité oui. Si je me suis inscrit dans ce projet, c’est pour essayer d’emmener l’équipe le plus haut possible. Je veux jouer pour des trophées.”