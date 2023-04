Le Spirou Charleroi doit tirer les leçons de sa semaine compliquée

Trois matchs sous les 70 points

Le plus criant est sans doute la mauvaise dynamique offensive. Lors de ses trois derniers matchs, l’attaque du Spirou est restée coincée sous la barre des 70 points. Lorsque Jhivvan Jackson, meilleur marqueur de l’équipe, ne répond pas présent, le collectif a parfois du mal à s’exprimer et à trouver les solutions. Et un petit manque de confiance semble alors s’installer.

En outre, le jeu penche beaucoup en périphérie et manque peut-être de temps en temps de balance entre le secteur intérieur et extérieur. Lorsque le pourcentage de réussite à distance n’est pas à la hauteur, un point d’appui dans la raquette ferait du bien.

Un banc trop discret

Une autre donnée importante lors des derniers matchs a été le manque d’impact des joueurs venus du banc. Le capitaine Alex Libert a certes inscrit 18 points ce week-end à Leiden mais le reste du banc a cumulé 13 points seulement. Lors du match précédent à Den Bosch, le banc du Spirou n’a inscrit que 14 points au total. Pour rivaliser avec les équipes du top, il faut pouvoir compter sur une certaine profondeur d’effectif qui fait actuellement défaut à Charleroi. D’autant plus que les frères Samardzic sont blessés.

Trop peu de présence au rebond

Une autre donnée saute aux yeux lorsqu’on analyse les trois derniers matchs du Spirou : la faiblesse au rebond. Les Carolos ont été très fortement dominés dans ce secteur, laissant beaucoup de rebonds offensifs et donc des deuxièmes chances de tir à leurs adversaires. Quand une telle situation se répète, on peut affirmer qu’il manque d’impact physique dans la bataille sous les anneaux.

Pour corriger tout ça et rebondir, les solutions doivent venir du collectif, qui semble s’être quelque peu effrité dernièrement.

Leiden : 25/45 (2 pts) ; 10/21 (3 pts) ; 6/9 (lfs) ; 42 rbs ; 26 ass ; 17 ftes. HAMMOND 19, RUTHERFORD 16, COLLINS 10, VERVERS 13, VAN BREE 5, Venskus 7, Brouwknecht 0, Van Der Elzen 8, Schaftenaar 6, Kruithof 2.

Charleroi : 13/36 (2 pts) ; 10/21 (3 pts) ; 10/18 (lfs) ; 26 rbs ; 18 ass ; 15 ftes. LISBOA 6, FOGANG 5, KUTA 11, JACKSON 6, PREPELIC 7, Libert 18, Makwa 4, Schoepen 3, Bolavi 6, Adzeh 0.

Quart-temps : 21-20, 21-19, 25-11, 19-16.