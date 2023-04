NCAA : UConn remporte son 5e titre universitaire

Le meneur Tristen Newton (19 pts, 10 rebs) et l’ailier fort malien Adama Sanogo (17 pts, 10 rebs), désigné l’homme du match, et Jordan Hawkins (16 pts) ont porté les Huskies en attaque. Les velléités offensives des Aztecs ont été étouffées, en étant limités à 29 % de réussite aux tirs en première période et en inscrivant que 6 tirs sur 23 à 3 points sur l’ensemble du match. UConn menait déjà 36-24 à la pause. Les joueurs de San Diego, emmenés par Keshad Johnson (14 pts) et Darrion Trammell (13 pts) sont parvenus à revenir à 6 points à 5:19 avant que Connecticut ne reprenne ses distances et ajoute une nouvelle couronne après celles enlevées en 1999, 2004, 2011 et 2014 au terme de leurs quatre précédentes finales.

Les garçons de UConn restent toutefois très loin de leurs homologues féminines qui avec 11 titres de championnes NCAA sont les plus titrées de l’histoire (1995, 2000, 2002, 2003, 2004, 2009, 2010, 2013, 2014, 2015, 2016).