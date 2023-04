NBA: le meilleur bilan pour Milwaukee, l'espoir renaît pour Dallas

Seule ombre au tableau, Khris Middleton a quitté le parquet prématurément face aux Bulls (10e), touché à ce même genou droit sérieusement blessé il y a un an. "C'est une rechute d'une douleur qu'il a traînée toute la saison", a soufflé l'entraîneur Mike Budenholzer.

En s'imposant (97-93) aux dépens de Toronto, bien que privés de Jayson Tatum, les Celtics ont eux verrouillé leur 2e place, devant Philadelphie, assuré par conséquent de finir 3e. Malcolm Brogdon (29 pts) a été déterminant, Jaylen Brown contribuant également (25 pts, 11 rbds).

Denver a pour sa part profité du revers de son dauphin Memphis à La Nouvelle-Orléans (138-131 a.p.) pour aussi finir en tête à l'Ouest. Avec, pour lui également, l'avantage du terrain en play-offs dans sa conférence. Côté Grizzlies, Jaren Jackson Jr (40 pts, 9 rbds, 4 contres) s'est démené en vain.

Les Clippers prennent une option

Le derby "angeleno" valait cher et ce sont les Clippers qui ont raflé la mise en battant (125-118) les Lakers pour la 11e fois d'affilée (!), grâce à Kawhi Leonard (25 pts) et Norman Powell (27 pts).

Ils ont mené quasiment tout du long, leur avance culminant à 24 unités après la pause. En face, LeBron James a encore été éblouissant (33 pts à 13/20) malgré la fatigue, au lendemain de la victoire arrachée après prolongation à Utah. Mais en vain.

Résultat des opérations, les Clipps remontent au 5e rang, devant Golden State (6e) avec le même bilan (42v/38d). Ces deux équipes sont en ballottage favorable pour accéder directement en play-offs, même si les Lakers (7e) et les Pelicans (8e) peuvent encore les doubler.

A l'Est, guidés par Mikal Bridges (26 pts), les Nets ont infligé un 11e revers d'affilée (123-108) à Détroit, sécurisant quasiment leur 6e place. Si Miami perd jeudi à Philadelphie, les Nets composteront leur billet. Le Heat, lui, sera alors assuré d'en passer par des barrages.

Déjà qualifié, avec un premier tour attendu face à Cleveland, New York (5e), pourtant privé de Jalen Brunson et Julius Randle, s'est imposé (138-129) dans l'Indiana.

Immanuel Quickley (39 pts), Quentin Grimes (36 pts) et Obi Toppin (32 pts) se sont régalés, faisant d'eux le troisième trio, à au moins 30 unités chacun, dans l'histoire de la franchise. La dernière fois remonte au 24 mars 1979 et, à l'époque, Ray Williams, Earl Monroe et Toby Knight s'étaient distingués de la sorte.

Dallas veut y croire

La victoire était impérative et elle a été obtenue par les Mavericks aux dépens de Sacramento (123-119), pour conserver une chance d'accrocher les barrages. Accusant 13 longueurs de retard dans le troisième quart-temps, ils ont pu compter sur le réveil de Kyrie Irving, auteur de 25 de ses 31 points en seconde période, épaulé par Luka Doncic (29 pts, 10 rbds).

Les Texans (11e) possèdent le même bilan (38v/42d) que le Thunder, 10e au regard de son avantage dans leurs confrontations directes. S'il remporte ses deux derniers matches, OKC jouera les "play-in" et Dallas, finaliste de la conférence Ouest l'an passé, sera déjà en vacances.

"Rien n'est fini, tant que ce n'est pas fini. Nous devons juste continuer à mettre un pied devant l'autre, à garder notre calme, à conserver le même état d'esprit et les résultats viendront", a appelé Irving.

A l'Est, enfin, Atlanta (8e) a enchaîné un troisième succès consécutif (134-116) contre Washington, grâce à Trae Young (25 pts, 16 passes). Mais comme Brooklyn a gagné son match, les Hawks devront en passer par des barrages, tout comme Toronto (9e) et Chicago (10e). Reste à savoir dans quelles positions.