Denver historique, les Mavs proche du camouflet: les tops et les flops de la première partie de saison en NBA

TOPS

Jokic et les Nuggets au sommet à l’Ouest

Double MVP en titre, Nikola Jokic est à nouveau un sérieux candidat à sa propre succession. Quasiment en triple-double de moyenne sur la saison, le pivot serbe porte toujours la franchise du Colorado sur ses larges et hautes épaules. Pour la première fois de leur histoire, les Nuggets entameront même les playoffs en tant que tête de série n°1 de la Conférence Ouest. Encore faudra-t-il que Denver puisse gérer la pression de ce nouveau statut, ce qui n’est pas garanti au vu des quelques passages à vide vécus par l’équipe assez récemment.

La renaissance de New York et Sacramento

Pour la la deuxième fois sur les dix dernières saisons, New York est parvenu à se qualifier pour les playoffs. Les Knicks ont (enfin) trouvé la constance nécessaire pour réaliser leur meilleur bilan de victoires depuis 2013. Le transfert du meneur Jalen Brunson l’été dernier en provenance de Dallas n’y est pas étranger. Le meneur natif du New Jersey a endossé le rôle de leader pour redonner certaines ambitions à la formation de la Big Apple.

De l’autre côté des États-Unis, c’est le parcours de Sacramento qui fait office de surprise. Les Kings sont de retour en playoffs 17 ans plus tard avec une place de choix dans le top 3 au sein de la Conférence Ouest. Dans le sillage de leur duo All-Star composé de Demontas Sabonis et De’Aaron Fox, les Kings ont surpris tout le monde. Pour fêter ça, un supporter de la franchise californienne s’est même fait tatouer le visage du coach Mike Brown sur le corps.

Memphis a résisté à l’affaire Ja Morant

Actuellement deuxièmes à l’Ouest, les Memphis Grizzlies ont déjoué tous les pronostics en se hissant si haut dans le tableau. Si la star Ja Morant a redonné de belles couleurs à l’équipe du Tennessee, sa suspension de huit matchs parce qu’il avait exhibé une arme à feu lors d’un live Instagram aurait pu coûter cher à son équipe. Mais celle-ci est parvenue à garder le cap et devrait terminer à la deuxième place de la Conférence pour la deuxième saison consécutive. Eliminés par Golden State en demi-finale de Conférence l’année dernière, les Grizzlies ont l’objectif de faire mieux cette fois.

Ja Morant, la star de Memphis, veut faire oublier ses soucis extra-sportifs en visant haut avec les Grizzlies. ©Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

FLOPS

La chute des Mavs depuis l’arrivée de Kyrie Irving

Mathématiquement, Dallas conserve une (petite) chance d’accrocher le play-in via la 10e place à l’Ouest. Au début du mois de février, personne n’aurait pu envisager une telle situation de crise à la suite du transfert de Kyrie Irving alors que les Mavs occupaient la 4e position dans leur Conférence. Depuis l’arrivée du All-Star en provenance de Brooklyn, l’équipe texane a dégringolé à la 11e place, loin des espoirs nés du duo composé par Irving et Doncic. Les Mavs n’ont désormais plus leur sort en main et pourraient se retrouver en vacances beaucoup plus tôt que prévu.

L'arrivée de Kyrie Irving à Dallas n'a pas eu l'effet escompté. ©2023 Getty Images

Les Warriors loin de leur statut de champion en titre

Sacrés champions en 2022 en plus de fêter le retour de Klay Thompson, beaucoup prédisaient le début d’un nouveau cycle victorieux pour les Warriors. Dix mois plus tard, le constat est bien plus sombre. L’ailier shooteur peine à retrouver le niveau qui était le sien à sa meilleure époque et l’absence prolongée d’un joueur comme Andrew Wiggins a pesé lourd dans la balance. Si bien que les champions en titre sont toujours en lutte pour s’assurer une place directe dans les playoffs, sans passer par les barrages du play-in. Au complet, Golden State reste cependant capable de tout. Certaines équipes du top croisent sans doute les doigts pour ne pas les affronter au début de la phase finale.