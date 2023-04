Guy Muya découvre le rôle d’assistant-coach avec succès cette saison à Anvers : “L’entente avec Ivica est parfaite, même si on se crie parfois dessus”

Cette renaissance, c’est au bord du terrain que Guy Muya l’a vécue après avoir troqué son costume de manager général pour celui d’assistant-coach l’été dernier. Une décision qu’il ne regrette pas au vu des résultats. “Dans un premier temps, j’étais un peu réticent car j’avais l’impression d’être rétrogradé, explique l’ex-international belge. Mais je ne regrette rien. J’ai pu prendre du recul par rapport à la pression inhérente au poste de GM, sans devoir rendre des comptes à la direction chaque semaine, et je me sens super bien dans mon nouveau rôle. Je suis content d’être plus au contact de l’équipe sur le terrain et de pouvoir transmettre mes connaissances aux joueurs. L’entente avec le coach Ivica Skelin, que j’avais moi-même proposé aux dirigeants, se passe parfaitement. Je n’aurais pas pu espérer mieux pour commencer cette nouvelle carrière dans le coaching. C’était important pour moi de collaborer avec une personne de confiance.” Force est de constater que la collaboration entre les deux hommes porte ses fruits. “Durant la semaine, en plus de participer aux entraînements, mon rôle consiste surtout à analyser le jeu offensif des adversaires pour ensuite en faire part à l’équipe. Pendant les matchs, je dois me tenir prêt à proposer des solutions tactiques tout en gérant les changements. Nous sommes tous les deux très vocaux en bord de terrain, et il arrive parfois que l’on se crie dessus au moment de confronter nos idées. Mais Ivica est demandeur de ce genre d’émulation virulente, cela fait partie de notre caractère.”

guillement "Ivica Skelin mérite le titre de coach de l'Année."

Après un début de saison compliqué, et plusieurs changements au sein de l’effectif en cours d’exercice, le duo est finalement parvenu à poser sa griffe. “Notre plus grande fierté est d’avoir pu implanter une réelle identité défensive à l’équipe (NdlR : Anvers possède la meilleure défense de la compétition). C’était le point prioritaire de notre philosophie de jeu et c’est à partir de là que nous avons bâti notre succès. Tous les joueurs l’ont bien compris et se sont mis au diapason. J’étais persuadé qu’Ivica était la personne adéquate pour sortir le club de cette spirale négative. Comme beaucoup de coachs issus des pays d’Europe de l’est, il a su instaurer de la rigueur et une discipline de groupe indispensable. Pour moi, il mérite le titre de coach de l’Année.”

Pour atteindre cette distinction, il ne faudra cependant pas louper la dernière ligne droite avant les playoffs. “L’objectif est de se maintenir au sein du top 2 belge afin de se qualifier directement pour les demi-finales des playoffs.” Pour ensuite viser le doublé Coupe – championnat ? “Ce serait extraordinaire. Mais Ostende reste le favori. Les Côtiers ont plus d’expérience et de profondeur de banc. Mais j’ai quand même le sentiment que leur équipe tourne un peu moins bien que lors des années précédentes. La pression sera sur leurs épaules, encore plus depuis leur défaite contre nous en finale de la Coupe.”

guillement "Thijs De Ridder a le potentiel pour devenir un joueur Euroligue."

Sauf catastrophe, on devrait retrouver le même duo de coachs sur le banc anversois la saison prochaine. Parmi les joueurs belges, seul Roby Rogiers voit son contrat prendre fin en juin mais des négociations sont en cours pour le prolonger. Mwema, D’Espallier, Smout et De Ridder seront encore sous contrat. Même si le dernier cité attisera sûrement les convoitises à la suite de l’incroyable éclosion qu’il a vécue cette saison alors qu’il n’a que 20 ans. “Thijs est déjà très dominant physiquement pour son âge. Mais il possède encore une marge de progression énorme. Notamment par rapport à son placement dans le jeu sans ballon. Mais il a clairement le potentiel pour devenir un joueur Euroligue et c’est là qu’on veut l’emmener. Donc il faut continuer à soigner les détails et sa lecture de jeu. Je pense que c’est encore un peu trop tôt pour lui pour partir à l’étranger. Je voudrais d’abord le voir assumer un rôle de titulaire avec plus de responsabilités à Anvers. C’est la prochaine étape pour lui.”