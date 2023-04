BNXT League : Anvers et Malines restent invaincus en Elite Gold, comme Louvain et Mons en Elite Silver

Samedi, en Elite Gold, Anvers s’est facilement défait de Zwolle (81-64) avec notamment 20 points de Brandon Anderson. Malines, de son côté, a pris le dessus sur Den Helder (70-53) grâce à 16 points de Jo Van Buggenhout et Ostende a facilement disposé de Leiden (81-56). Au classement, Anvers et Malines se partagent toujours la première place avec 27 points, un de plus qu’Ostende qui grimpe à la 3e place devant Den Bosch, Leiden et Groningue. Charleroi, vainqueur vendredi face à Leeuwarden (83-78), occupe la 7e place avec 23 points devant Limburg United (22), Zwolle (22) et Leeuwarden (21).