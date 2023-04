Emma Meesseman vise un 5e trophée en Euroligue : “Je ne cours pas après les records”

guillement "Je n'ai pas choisi Fenerbahçe pour l'argent. Je gagnais plus en Russie."

Un sentiment qu’elle a déjà eu le bonheur de ressentir en 2016, 2018, 2019 et 2021, avec l’équipe russe d’Ekaterinbourg, qu’elle a quittée il y a un an après l’exclusion du club de toutes compétitions européennes à la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie. C’est désormais sous le maillot de Fenerbahçe, favori de la compétition avec plusieurs stars en ses rangs dont Breanna Stewart et Courtney Vandersloot, deux des meilleures meneuses au monde, qu’Emma Meesseman va tenter d’atteindre le Graal européen. “Je souhaitais rejoindre un club dont l’ambition est de gagner l’Euroligue. Quand vous avez eu l’habitude de jouer pour des titres dans une telle compétition, vous voulez que ça continue. C’est ça qui a guidé mon choix, pas l’argent. J’en gagnais plus en Russie. J’ai déjà perdu deux chances de titre à cause du Covid puis de la guerre, je ne veux plus passer à côté. Fenerbahçe n’a jamais gagné l’Euroligue, mais c’est un grand club. Et ce serait un gros échec de ne pas y parvenir cette saison. Le club et les supporters en rêvent. Ce serait beau de pouvoir leur offrir ce cadeau.”

En rejoignant la Turquie, Emma Meesseman ne semble en tout cas pas avoir été trop dépaysée, restant fidèle à elle-même sur le terrain. Avec une moyenne de 15,8 points, 6,3 rebonds et 3,3 assists par match en Coupe d’Europe, la capitaine des Belgian Cats continue de briller au plus haut niveau, comme l’ont confirmé ses titres de meilleure joueuse de l’Euroligue des mois de janvier et mars. “Je suis évidemment ravie de tenir un gros rôle au sein d’une telle formation, explique-t-elle sur le site web de la compétition. J’ai été super bien accueillie à mon arrivée ici. Les gens sont bienveillants et je me sens comme à la maison. Je suis parfois surprise qu’on me reconnaisse même en rue. Les réactions sont toujours super enthousiastes.”

Reconnus pour leur ferveur, les supporters turcs — “on dit qu’il y a environ 20 millions de fans de Fenerbahçe à travers le pays, tous sports confondus” (NdlR : le club possède aussi des cellules football et volley-ball) — devraient être nombreux à avoir fait le déplacement à Prague où Fenerbahçe affrontera ce vendredi (15h) le club italien de Schio, où évolue la Belge Kim Mestdagh, en demi-finale du Final Four. “Cette demi-finale s’annonce comme une magnifique bataille je pense. C’est une bonne équipe et elles ont prouvé qu’elles étaient toujours présentes dans les gros matchs. L’étiquette de favori ne signifie pas grand-chose pour moi. Personne n’a de prix en étant juste cité comme favori. J’ai déjà joué assez de Final Four pour savoir que tout peut arriver.”

”Le club de Fenerbahçe s’est mobilisé pour aider les victimes des tremblements de terre”

Basée à Istanbul, Emma Meesseman n’a pas été impactée physiquement par les séismes qui ont fait plusieurs dizaines de milliers de morts dans le sud-est du pays il y a un peu plus de deux mois. Mais elle a pu en ressentir les effets sur la population. “Presque tous les gens ici connaissent de près ou de loin des victimes de la catastrophe. C’est terrible. Le club de Fenerbahçe s’est mobilisé pour apporter son aide. Cinq jeunes filles qui avaient tout perdu, dont certaines leurs parents, ont été recueillies et jouent avec la deuxième équipe. Avec les joueuses de mon équipe, on s’est rassemblées pour leur acheter toutes sortes d’affaires utiles : articles de toilette, vêtements, baskets… Une joueuse d’Hatay nous a aussi rejoints. J’ai vu des photos de son appartement là-bas, il ne restait plus rien. Tout est en ruine. La compétition a été arrêtée pendant un mois et a été renommée au nom d’une joueuse de Cankaya : Nilay Aydogan. Elle est morte en allant rendre visite à sa grand-mère.”