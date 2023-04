Euroligue: Meesseman à une victoire du record

Elle commence à en avoir l’habitude. Dimanche, sur le coup de 20h, Emma Meesseman prendra part à sa cinquième finale d’Euroligue en six participations au Final Four. Déjà vainqueur de l’épreuve en 2016, 2018, 2019 et 2021 avec Ekaterinbourg, elle pourrait donc devenir la joueuse belge la plus titrée dans la plus prestigieuse des Coupes européennes, avec un trophée de plus qu’Ann Wauters (4 titres en 7 finales).