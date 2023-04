Le Spirou privé de son pivot Nathan Kuta: "On n’a pas d’autre profil comme lui"

Une nouvelle tuile pour le coach Sam Rotsaert qui venait à peine d’enregistrer le retour des frères Samardzic au sein de son effectif la semaine dernière. L’absence du pivot néerlandais risque de peser lourd tant son impact dans la raquette s’est avéré important cette saison (10,2 points et 7,2 rebonds de moyenne par match).

"Il est le seul joueur de notre noyau capable de jouer dos à l'anneau en fixation dans le jeu intérieur. Sa solidité physique représente un appui important dans le jeu placé sur demi-terrain. On n'a pas d'autre profil comme lui", précise Fred Wilmot, l'assistant-coach.

C’est donc Archange Bolavie qui prendra sa place au poste 5 dans le cinq de départ. Un beau challenge pour le jeune belge (22 ans et 2m10) qui devait jusqu’ici se contenter de 10 minutes en moyenne par match.

"Archie a fait beaucoup de progrès depuis le début de la saison, poursuit Fred Wilmot. Au début, il manquait clairement d'automatismes collectifs. Mais il a depuis acquis beaucoup de connaissances à ce niveau du jeu. Offensivement, il a progressé dans beaucoup de domaines. Sa vitesse peut être intéressante dans le jeu de transition. Et sur le plan défensif, sa taille et son agressivité sont des atouts intéressants. Il faut juste qu'il puisse se canaliser car il lui arrive de vite commettre des fautes et de se retrouver en problèmes à ce niveau. Il ne pourrait pas tenir 40 minutes."

Prepelic décalé sur le poste 5

Si Archange Bolavie devrait bien débuter comme titulaire sur le terrain de Groningen, il partagera les minutes au poste 5 avec… Bine Prepelic. faute de meilleure solution de rechange. L'ailier-fort slovène (2m00), valeur-sûre du noyau carolo, sera en effet décaler par moments à cette position inhabituelle pour lui afin de compenser. "Il s'est entraîné à ce poste durant la semaine."

Reste donc à voir ce que cela donnera sur le terrain face à un adversaire qui déjà glané quatre victoires en six matchs dans le groupe Elite Gold.