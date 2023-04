Une ancienne star de la NBA poursuivi pour une fusillade sur un parking

Arrêté par la police, Kemp avait été libéré quelques heures plus tard. Vendredi, le bureau du procureur du Comté de Pierce a décidé de poursuivre 'The Reign Man' pour "agression au premier degré".

Kemp, 53 ans, a joué 14 saisons en NBA dont huit avec les Seattle SuperSonics avec qui il avait atteint les finales NBA 1996, perdues contre les Chicago Bulls de Michael Jordan. Six fois All-Star, il a ensuite joué pour Cleveland, Portland et Orlando mais sans connaître le même rendement à cause d'un surpoids et de problèmes d'alcool et de drogue.