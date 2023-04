La toute dernière danse de Michael Jordan, il y a 20 ans : “C’était très respectueux et j’ai passé un bon moment”

Des derniers matchs de basket, Michael Jordan en aura disputé plusieurs dans sa carrière. Une fois avant de tenter sa chance dans le baseball. Il revient ensuite dans sa maison de Chicago pour offrir aux Bulls trois titres supplémentaires. Il laisse ensuite trois saisons s’écouler avant de faire son ultime come-back, un passage légèrement moins fructueux, chez les Washington Wizards.

Le poids des ans filant, à 40 ans, là Michael Jordan se dit que c’est bien terminé, malgré une honorable moyenne de points inscrits : 21,5 par match lors de ses deux dernières saisons. Jordan remplit les salles, offrant une notoriété inattendue aux Wizards. Cette fameuse saison 2002-2003 ressemble furieusement à une tournée d’adieux de la plus grand rock-star de son sport. Imaginez : lors de sa dernière apparition à l’United Center de Chicago, his Airness a eu droit à une standing ovation émouvante de plus de quatre minutes. Qui d’autre aurait pu en rêver ?

Il faut dire que le New-Yorkais d’origine a dépassé les frontières de son sport pour s’offrir une renommée mondiale arrivant même aux oreilles de celles et ceux qui sont allergiques à la balle orange. Champion NBA à 6 reprises, MVP des Finals 6 fois (5 sur la saison entière), son palmarès ferait se pâmer tout sportif en herbe qui a la chance de fouler un parquet de NBA. Michael Jordan a fait rêver les foules pendant près de deux décennies. C’est tout simplement le GOAT (greatest of all time), le meilleur. Sans discussion possible.

Sa dernière apparition officielle devait donc être à la hauteur de l’événement. La saison sportivement quelconque des Wizards, que MJ n’a pas hésité à critiquer, n’offre pas la possibilité à Michael Jordan de faire un dernier tour en playoffs. Qu’importe. Le rendez-vous est pris. Ce seront donc les Philadelphia 76ers qui vont offrir sa dernière scène à la majesté Jordan. La planète entière aimerait assister aux derniers rûgissements du lion, à son dernier shoot. Les 21 000 places du Wells Fargo Center trouvent facilement un acquéreur. Même le Maracana aurait été bondé.

Une faute demandée par le coach des 76ers

Un dernier panier pour la route. (AFP)

Les 76ers rendent plusieurs hommages à la légende, en faisant notamment venir le speaker du temps de sa splendeur à Chicago pour annoncer une dernière fois son nom. Entre les 1er et 2e quart-temps, les Boyz II Men ont chanté : “It’s hard to say goodbye”, soit “c’est dur de dire adieu”.

Sportivement, Michael Jordan s’en sort honorablement : 28 minutes, 15 points, 4 rebonds et 4 assists lors d’une défaite finalement anecdotique (107-87). Après avoir inscrit 13 points, frustré, MJ retourne sur le banc. Le public ne veut pas de ce genre d’adieux pas à la hauteur de l’homme et fait pression : “On veut Mike !”

His Airness cède aux suppliques à 2:35 de la fin du match, même s’il ressentait physiquement les effets de l’âge, et remonte sur le parquet. Ses deux derniers paniers, deux lancers francs, Michael Jordan les doit à une faute provoquée par Eric Snow à la demande de son coach, Larry Brown.

Michael Jordan pouvait ainsi quitter les parquets après un dernier panier. Lors de sa sortie, les joueurs se sont alignés pour l’applaudir, comme les personnes (joueurs et coachs) présents sur les bancs, alors que le Wells Fargo doit encore raisonner maintenant suite à l’ovation offerte par le public. “Les gens de Philadelphie ont fait un super boulot. Ils voulaient me voir inscrire quelques paniers et puis partir. C’était très respectueux et j’ai passé un bon moment, racontait Jordan en conférence de presse. Je me rends compte maintenant que je ne porterai plus de maillot. Ce n’est pas horrible comme sentiment. Il est temps. On parle de ma première et de ma deuxième retraite, mais là, c’est sûr : c’est la retraite définitive.”

Si d’autres stars sont arrivées par la suite en NBA, personne n’a oublié Michael Jordan, dont les paniers magiques sont encore incrustés dans la rétine des amateurs de basket. 20 ans après sa toute dernière danse…