NBA : Milwaukee battu par Miami dans le 1er match des playoffs, Antetokounmpo sort sur blessure

Antetokounmpo est mal retombé et s'est blessé dans le bas du dos. Les premiers examens sont "bons", a indiqué le coach Mike Budenholzer. "Nous allons le surveiller et voir comment il se réveille lundi matin", a-t-il toutefois précisé. Le deuxième match est prévu mercredi. Miami aussi peut faire la grimace: Tyler Herro s'est fracturé la main droite et sera absent quatre à six semaines. Jimmy Butler a mené le Heat vers la victoire avec 35 points et 11 passes. Khris Middleton (33 points) a tenté de maintenir les Bucks dans le match.