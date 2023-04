Cinq choses à savoir sur Austin Reaves, héros des Lakers : “C’est beaucoup d’émotions”

Devant les jeunes gars de Memphis, emmenés par Jaren Jackson Jr. et ses 31 points, les Angelinos ont sorti une prestation collective digne de leur histoire pour s’imposer. Pour preuve : quatre Lakers ont terminé à plus de 20 points, ce qui n’était plus arrivé à ce stade de la saison depuis 1988. Parmi ceux-ci, évidemment, l’inusable LeBron James, mais surtout Rui Hachimura (29) et Austin Reaves (23).

L’arrière de 24 ans a choisi le dernier quart, lors duquel les Lakers étaient encore dominés 99-98 à un peu plus de 9 minutes de la fin, pour permettre aux siens, avec 14 points, d’assurer la victoire chez des Grizzlies quasi intouchables à domicile (6 défaites seulement en 41 matchs). De quoi lâcher en plein match un petit “I’m him” en guise de présentation au monde. “Vous savez, c’est beaucoup d’émotions, expliqua Reaves dans la foulée au sujet de son cri. On rêve d’être sur une scène pareille, avec les meilleurs joueurs du monde. Ce sont les playoffs, j’ai été chaud tard dans le match…”

Le moins que l’on puisse écrire, c’est que le natif de l’Arkansas, après avoir pris part à la qualification en playoffs des Lakers, se révèle au meilleur des moments : il sera en effet libre cet été. Mais qui est donc “Hillbilly Kobe”, qui n’en est qu’à sa deuxième saison au plus niveau ? Découverte en cinq points.

1 Il n’a pas été drafté

Le chemin vers le strass et les paillettes n’est pas le même pour tout le monde. Si lors de sa dernière saison universitaire, à Oklahoma, Reaves tournait à 18 points de moyenne, il n’a pas été drafté et a dû se contenter d’un contrat précaire chez les Lakers pour disputer la “Summer League”. L’arrière a saisi sa chance et tapé dans l’oeil d’un certain LeBron James, qui l’a invité à un mini-camp personnel. Reaves fait une passe décisive au King, ce qui change tout pour lui sans doute. Quelques jours plus tard, les Lakers lui offrent finalement un contrat régulier. Mais ce n’était pas encore gagné. “Lorsqu’on intègre un gars non-drafté, il n’y a pas beaucoup d’attentes”, avouait récemment LeBron James.

2 Un futur contrat à 50 millions

Engagé par les Lakers, Reaves a dû se contenter au départ d’un “petit” contrat de deux ans. “Petit” aux normes de la NBA s’entend, puisqu’il aura gagné près de 2,5 millions de dollars tout de même. Le fait qu’il soit libre l’été prochain et ses récentes performances, même avant sa démonstration face aux Grizzlies, devraient toutefois lui permettre d’obtenir un contrat plus lucratif : certains évoquent le fait que les Lakers seraient prêts à lui offrir 50 millions sur 4 ans. Courtisé par plusieurs équipes, Reaves n’a encore rien signé mais il se sent bien en Californie : “Le simple fait de pouvoir jouer pour les Lakers, c’est spécial et je veux être un Laker. J’espère que je pourrai y rester toute ma carrière…”

3 Pas un fan de LeBron dans sa jeunesse

Les réseaux sociaux ont ceci de particulier que rien ne s’y perd. Plusieurs messages sur Twitter d’Austin Reaves, dans sa jeunesse, sont remontés à la surface. Grand fan de Kobe Bryant, ce qui lui a valu un surnom, le jeune Austin ne se privait pas pour critiquer LeBron James : “Dirk est trop fort pour LeBron” (2011) ou encore “Kobe&MJ > LeBron” (2014). Austin Reaves a aussi partagé en 2012 un mème où Kobe se moquait de LeBron, avant qu’il soit champion : “Quand j’ai besoin de paix et de calme, je mets mon téléphone en mode LeBron : No Ring (à traduire par sonnerie ou bague).”

Le mème retrouvé par les fans sur Facebook. ©D. R.

Maintenant qu’ils sont équipiers, “Hillbilly Kobe” défend le King. Comme sur cette action face aux Bulls en mars où il fait le geste “trop petit” adressé à Patrick Beverley, que ce dernier avait réservé à LeBron quelques jours plus tôt. “Il me soutient toujours. Même s’il préférait Kobe à moi dans sa jeunesse. Je lui pardonne”, rigolait LeBron à cette occasion.

4 L’Allemagne pourrait le récupérer

Son nom ne le laisse pas entendre, mais Austin Reaves a des origines germaniques, via sa grand-mère. Il possède même un passeport allemand et n’est pas contre l’idée de disputer la Coupe du monde (25 août au 10 septembre en Indonésie, au Japon et aux Philippines) avec l’Allemagne, récente 3e de l’Euro. “Je suis très intéressé”, avoue Reaves, dont le grand frère joue en Allemagne.

Reaves et Schroder, bientôt sous le même maillot en club et en équipe nationale ? (AFP) ©2023 Getty Images

5 Il n’apprécie pas ses surnoms

Lorsqu’il est arrivé à Los Angeles, Austin Reaves n’a pas pu choisir le 12 comme maillot. Il s’est alors contenté du 15, qu’on retrouve dans son surnom “AR-15”. Problème : c’est aussi le nom d’un fusil semi-automatique, qui a été utilisé dans plusieurs tueries aux USA. Le jeune Américain ne veut pas y être associé et a demandé aux fans, l’été dernier, de lui trouver un nouveau surnom, trouvant malaisant également le second en lien avec Kobe Bryant, vu son décès (”Hillbilly Kobe”, ou “le Kobe des régions rurales”). “Je ne tolère pas la violence armée, argumente-t-il. Mais on ne peut pas vraiment contrôler ce qu’on vous donne comme surnom…”

Pour l’instant, “Hillbilly Kobe” tient la cote. Charge à Reaves de s’offrir un autre surnom, après avoir obtenu une bague ? Avant de songer à cela, il y a la deuxième manche du 1er tour des playoffs, face à Memphis, dans la nuit de mercredi à jeudi…