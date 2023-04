Le Brussels va terminer la saison avec… sept joueurs

L’arrivée de Circus comme sponsor principal l’été dernier devait permettre au Brussels de vivre une saison 2022-2023 plus ambitieuse sur le plan sportif. Mais celle-ci a finalement tourné au fiasco avec, en fil rouge, une instabilité permanente au sein de l’effectif dont on ne compte plus les remaniements en cours d’exercice. Entre les nombreux départs enregistrés en cours de saison (Tabu, Tumba, Gutenius, Jarvi, Pipiras, Skipper-Brown) et une infirmerie tournant à plein régime, Jean-Marc Jaumin aura surtout passé son temps à devoir bricoler de semaine en semaine avec les joueurs à disposition. Confronté à un véritable casse-tête, le coach bruxellois doit pouvoir compter sur les doigts d’une main le nombre de séances d’entraînement lors desquelles il a pu compter sur une équipe complète.