NBA: Jaren Jackson Jr, élu meilleur défenseur de l'année en NBA

Derrière lui, Brook Lopez (Milwaukee Bucks) est arrivé deuxième, avec 309 points, et le joueur de Cleveland Evan Mobley, troisième, avec 101 points. Jaren Jackson Jr devient le deuxième plus jeune joueur à décrocher ce titre, après Dwight Howard en 2009, alors âgé de 23 ans. Jackson, dont le père a passé 13 saisons en NBA, a dominé le championnat avec trois tirs bloqués par match.

Le joueur a également affiché une moyenne de 18,6 points par match, 6,8 rebonds, 1 passe décisive et 1 interception avec les Grizzlies, qui se sont classés à la deuxième place à l'Ouest. "La défense de l'équipe nous aide vraiment à aller loin", a déclaré Jackson. Lopez, lui, a obtenu une moyenne de 2,5 tirs bloqués, 15,9 points, 6,7 rebonds et 1,3 passe décisive par match. Quant à Mobley, arrivé troisième, il a marqué en moyenne 16,2 points, effectué 9 rebonds, fait 2,8 passes décisives et bloqué 1,5 tir par match.