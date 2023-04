BNXT League: frustration et regrets inattendus pour Charleroi contre Leiden

Alors que les jeunes Bolavie et Adzeh, qui se sont relayés au poste 5, n’ont absolument pas démérité, Jhivvan Jackson, lui, a enfilé son habituelle cape de scoreur (30 points). Libert et Lisboa, les plus petits formats du Spirou prenaient aussi leurs responsabilités offensivement. Tout comme Marlon Makwa qui avait retrouvé ses sensations de début de saison avant la pause.

Dans les cordes, les visiteurs, dont le collectif éprouvait beaucoup de mal à poser son jeu à l’image des 9 pertes de balle accumulées en première mi-temps, a accusé un retard de 13 points. Après le repos, les Néerlandais sont doucement montés en puissance face à une défense hennuyère qui perdait petit à petit son autorité. Un brin de confiance retrouvée dans le camp visiteur aura suffi à inverser la tendance. D’abord en forçant une prolongation, puis en émergeant physiquement dans le temps supplémentaire.

Passé tout près d’une première victoire face à une équipe du top 3 néerlandais, le Spirou a finalement terminé la soirée avec pas mal de frustration. D’autant que cette défaite permet à Limburg United, vainqueur face à Leeuwarden, de revenir à la hauteur des Carolos au classement de l’Elite Gold. Quoi qu’il arrive, ces deux équipes s’affronteront en quarts de finale des playoffs belges. Mais la bataille à distance pour récupérer l’avantage du terrain se poursuivra encore lors des deux prochaines semaines.