Finale des playoffs féminins entre Braine et Malines : “Il n’y a pas d’équivalent en Belgique à ces deux clubs”

Les Malinoises qui sortent d’une campagne en EuroLeague sont clairement favorites. Emmené par le duo d’intérieures, la Chilienne Morisson (1m91) et l’Américaine Bertsch (1m90), le cinq malinois est ce qui se fait de mieux dans le championnat belge féminin actuellement. Et ce n’est pas Pierre Cornia, le coach des Panthers Liège, sèchement éliminé en demi-finale des playoffs par l’équipe d’Arvid Diels, qui nous contredira. “Ces deux joueuses survolent le championnat en Belgique, confirme l’ancien assistant des Belgian Cats. Elles sont tout simplement inarrêtables. Morisson est hyper efficace et Bertsch est ultra complète. Malines aligne un cinq de base vraiment très costaud. ”

Mais pour Cornia, Braine possède des raisons d’espérer. “Parce que leur banc est plus dense, plus fourni. Sur trois rencontres, cela pourrait faire la différence. J’ai été surpris par le rythme que les Brainoises peuvent mettre dans une rencontre lorsqu’elles sont venues jouer à Liège en mars dernier. Pour moi, Braine a une équipe plus complète que Malines qui se repose sur six joueuses, alors que Braine peut tourner à neuf. ”

S’il donne “un très léger avantage” à Malines, le coach liégeois est indécis quant au nom du futur champion de Belgique. “Ce sont deux baskets différents, deux équipes fort différentes, deux styles différents, c’est cela qui est intéressant. ”

Le coach brainois lançait d’ailleurs dimanche dernier après avoir battu Namur en demi-finale des playoffs : “Malines est le favori mais c’est du 50/50. ”

Depuis que Braine a infligé sa seule défaite de la saison aux championnes de Belgique lors de la dernière journée de la phase classique, la donne a changé. “Mentalement, c’est important pour Braine, poursuit Pierre Cornia. Si cela n’avait pas été le cas et après la défaite en finale de la Coupe de Belgique, cela aurait été compliqué pour les Castors. Ici, la finale est ouverte. ”

Une finale ouverte et logique, au vu de la domination affichée par les deux clubs cette saison. “Ces deux clubs sont clairement au-dessus du lot. Il n’y a pas photo. Il n’y a pas d’équivalent en Belgique à ces deux clubs, confirme le coach liégeois qui regrette toutefois que la formule du championnat ne soit pas revue. Cela fait quatre ans qu’on demande de réformer le championnat pour qu’il soit plus attractif et que des clubs comme le nôtre puisse avoir plus de 12 matchs à domicile sur une saison en phase régulière. Ce n’est pas compliqué à faire, mais on n’est pas entendu. ”